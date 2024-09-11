Alanya\'da Big Mable aktivitesi sırasında kadın hayatını kaybetti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde Cennet Aslan isimli kadın, 'Big Mable' aktivitesi sırasında düştüğü denizde bir parasailing teknesinin üzerinde geçmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Okurcallar Mahallesi açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, Cennet Aslan (36), su sporu yapmak için şişme botun bir sürat teknesiyle çekilmesiyle yapılan bir aktivite olan 'Big Mable'a bindi. Sahilden uzaklaştıkları sırada teknenin manevra yapması nedeniyle Aslan, savrularak denize düştü. O sırada farklı bir su sporuna ait parasailing teknesi Aslan'ı fark etmeyip üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrollerde bot yardımıyla denizden kıyaya çıkarılan Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA