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Alanya'da 'Big mable' eğlencesi ölümle bitti

Su sporu yaparken şişme bottan denize düşen kadını fark etmeyip üzerinden parasailing teknesi geçti

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Cennet Aslan isimli kadın 'Big Mable' aktivitesi sırasında düştüğü denizde bir parasailing teknesinin üzerinde geçmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 13. 00 sıralarından Okurcallar Mahallesi açıklarından meydana geldi. İddiaya göre, Cennet Aslan (36), su sporu yapmak için şişme botun bir sürat teknesiyle çekilmesiyle yapılan bir aktivite olan 'Big mable'ye bindi. Sahilden uzaklaştıkları sırada, teknenin manevra yapması nedeniyle Aslan, savrularak denize düştü. O sırada farklı bir su sporlarına ait parasailing teknesi Aslan'ı fark etmeyip üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipleri yaptıkları kontrollerde bot yardımıyla denizden kıyaya çıkarılan Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.