Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın bahçesinde çıkan yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
Yangın, sabah saatlerinde Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, altı katlı bir apartmanın bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri çevre binalara sıçramadan kısa sürede söndürdü.
Öte yandan yangın anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Alanya'da bir apartmanın bahçesinde çıkan yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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