 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Alanya'da boğulan turistin ülkesi Belarus'ta firari yarbay olduğu belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Alanya'da boğulan turistin ülkesi Belarus'ta firari yarbay olduğu belirlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğularak hayatını kaybeden turistin ülkesi Belarus'ta firari yarbay olduğu ve arandığı tespit edildi. Aliaksei Shubara isimli turist, yasak olmasına rağmen denize girmiş ve bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Shubara'nın cenazesinin 15 gün içinde yakınları tarafından alınmaması durumunda kimsesizler mezarlığına defnedileceği belirtildi.

Alanya\'da boğulan turistin ülkesi Belarus\'ta firari yarbay olduğu belirlendi
10.01.2024 - 14:01,
Abone Ol

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz gün denizde boğularak hayatını kaybeden turistin ülkesi Belarus'ta firari yarbay olduğu ve arandığı belirlendi.

Alanya'da bulunan Keykubat Plajı'nda 7 Ocak Pazar günü yaşanan olayda, tatil için ilçeye gelen 39 yaşındaki Aliaksei Shubara isimli turist, yasak olmasına rağmen denize girmişti. Shubara, bir süre sonra denizde gözden kaybolmuştu. Sahil Güvenlik ekiplerinin araması sonucunda bulunan Shubara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Aliaksesi Shubara'nın ülkesi Belarus'ta darbe girişimi olayına karışarak İngiltere'ye kaçtığı ve ardından da Alanya'ya tatil için geldiği belirlendi. Shubara'nın cenazesinin ise 15 gün içinde yakınları tarafından alınmadığı takdirde kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Antalya, Belarus, turist, Alanya, 3.Sayfa, Spor, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da boğulan turistin ülkesi Belarus'ta firari yarbay olduğu belirlendi - Son Dakika


14:52
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48
İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21
Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11
Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48
Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak

Son Dakika
14:52 Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48 İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21 Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11 Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48 Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 15:35:24. #1.12#
SON DAKİKA: Alanya'da boğulan turistin ülkesi Belarus'ta firari yarbay olduğu belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement