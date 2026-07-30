Alanya’da çalılık alanda çıkan yangında bir araç ve ev hasar gördü

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 2 dönümlük alanı etkileyen yangında bir araç ve evde hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 05.00 sıralarında Karakocalı Mahallesi'ndeki çalılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arazöz, itfaiye araçları ve ilk müdahale ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, bölgede yeniden alevlenme ihtimaline karşı soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında yaklaşık 2 dönümlük çalılık alan zarar görürken, alevlerin sıçradığı bir araç kullanılamaz hale geldi. Yangından etkilenen bir evde de maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.