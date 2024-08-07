Alanya'da çuvala dolanan caretta caretta yavrusu kurtarıldı
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde çuvala dolanan ve su üzerinde kıvranan caretta caretta yavrusu, tekneciler tarafından kurtarıldı. Kurtarma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan su sporları teknesi sahibi Sinan Üzüm, su üzerinde denizdeki çuvala dolanmış caretta caretta cinsi yavru deniz kaplumbağasını fark etti. Tekneye alınan caretta carettayı tekneciler çuvaldan kurtararak tekrar denize saldı. Caretta caretta suya girmesiyle birlikte denizin dibine doğru yüzerek gözlerden kayboldu. Kurtarma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, Üzüm'ün yavruyu sudan çıkardıktan sonra çuvaldan kurtarıp denize bırakması yer alıyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Alanya'da çuvala dolanan caretta caretta yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?