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Alanya'da Deniz Manzarası İzlerken Kayalıklardan Düşen Adamın Yardımına Sağlık Ekipleri Koştu - Son Dakika
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Alanya'da Deniz Manzarası İzlerken Kayalıklardan Düşen Adamın Yardımına Sağlık Ekipleri Koştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde alkol aldıktan sonra deniz manzarası izlemek isteyen bir kişi, kayalıklardan aşağı düştü. Yaralı şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, arkadaşların iş aramak için Adana'dan Alanya'ya geldiği öğrenildi. Olay yerine gelen Okurcular Muz Spor Başkanı Hasan Hüseyin Azak, sağlık ekiplerine yardım ederek yaralıyı yukarı çıkardıklarını belirtti.

14.01.2024 - 18:13,
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Antalya'nın Alanya ilçesinde alkol aldıktan sonra deniz manzarası izlemek isteyen şahıs, dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı düştü. Yaral şahıs sağlık ekipleri tarafından düştüğü yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Alanya Okurcalar Mahallesi sahilinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş aramak için Adana'dan Alanya'ya gelen Mahmut Toncu ve arkadaşı sahilde bir süre alkol aldı. Daha sonra gitmek için ayağa kalkan Mahmut Toncu, çantasını almak isterken dengesini kaybedip 7 metre yükseklikten kayalık alana düştü. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekiplerine yardıma koşan Okurcular Muz Spor Başkanı Hasan Hüseyin Azak, "Ben de maçtan geliyordum, sağlık ekiplerini gördüm. Onlara yardım ederek yukarı çıkardık" dedi.

Alanya'ya iş bakmaya geldiklerini belirten Mahmut Toncu'nun arkadaşı ise, "Adana'dan buraya iş bakmaya geldik, Adana'da yaşıyoruz. Çantayı sırtına alırken dengesini kaybetti" diye konuştu. - ANTALYA

Alanya\'da Deniz Manzarası İzlerken Kayalıklardan Düşen Adamın Yardımına Sağlık Ekipleri Koştu
Kaynak: İHA
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Antalya, Alanya, Adana, Kaza, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Deniz Manzarası İzlerken Kayalıklardan Düşen Adamın Yardımına Sağlık Ekipleri Koştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da Deniz Manzarası İzlerken Kayalıklardan Düşen Adamın Yardımına Sağlık Ekipleri Koştu - Son Dakika
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