Alanya'da Drift Yapan Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Alanya'da Drift Yapan Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Alanya\'da Drift Yapan Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde drift atarak tehlikeli hareketler sergileyen bir sürücü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan sürücüye toplamda 42 bin 825 TL para cezası kesilerek, 2 ay süreyle ehliyetine el konuldu.

26.05.2024 22:26
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Antalya'nın Alanya ilçesinde drift atarak tehlikeli hareketler sergileyen sürücü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan sürücüye 42 bin 825 lira para cezası kesilerek, dolsşdhsıd 2 ay süreyle el koyuldu.

Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından Mahmutseydi Mahallesi'nde yapılan denetimlerde 07 BKC 712 plakalı otomobilin drift atarak, tehlikeli hareketler sergilediği tespit edildi. Drift yapan sürücü jandarma trafik ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahsa drift atmaktan 32 bin 233 TL, mevzuata uygun olduğu belgelenmeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkartmasından 6 bin 439 TL, okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmaktan 2 bin 647 TL, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan bin 506 TL olmak üzere toplam 42 bin 825 TL cezai işlem uygulandı. Şahsın sürücü belgesine de 2 ay süreyle el koyulurken, araç 2 ay süreyle trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Drift Yapan Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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