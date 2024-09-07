Ehliyetsiz Çocuk Uçuruma Yuvarlandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz çocuğun kullandığı otomobil kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Alanya'nın Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Asmaca Mahallesi istikametinden seyir halinde olan ehliyetsiz olduğu öğrenilen Coşkun C. yönetimindeki 07 BUK 177 plakalı otomobil, Değirmendere Mahallesi'ne geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Yeter Sılanur A. ve sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA