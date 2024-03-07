Alanya\'da Emniyet ve Jandarma Uygulamalarında 57 Milyon Lira Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 Ocak-7 Mart 2024 tarihleri arasında emniyet ve jandarma bölgelerinde yapılan uygulamalarda araç sürücülerine toplam 57 milyon 599 bin 618 lira cezai işlem uygulandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Ocak-7 Mart 2024 tarihleri arasındaki uygulamalarda; 33 bin 411 araç kontrol edildi. 4 bin 161 sürücü ve 11 bin 154 plakaya ceza yazılırken, 773 araç trafikten men edildi. Uygulamalar sonucunda 275 şahsın ehliyetine el koyulurken, gümrük süresi dolan 8 araç trafikten men edildi. Uygulamalarda 7 bin 153 motosiklet kontrol edilirken, 6 bin 566 motosiklet ve sürücüsüne 22 milyon 91 bin 846 lira cezai işlem uygulanarak 386 motor trafikten men dildi. Söz konusu tarihler arasında emniyet ekipleri tarafından sürücülere toplam 45 milyon 733 bin 490 lira cezai işlem uygulandı.
Motosiklet sürücülerine 11 milyon 866 lira para cezası
Aynı tarihlerde Alanya İlçe Jandarma Müdürlüğünün yaptığı trafik uygulamalarında, 53 bin 220 araç kontrol edildi. 2 bin 583 sürücü ve 2 bin 981 plakaya ceza yazılırken, 360 araç trafikten men edildi. Uygulamalarda 121 şahsın ehliyetine el koyulurken, gümrük süresi dolan 17 araç trafikten men edildi. Uygulamalar çerçevesinde 13 bin 505 motosiklet kontrol edildi, 1687 motosiklet ve sürücüsüne 2 milyon 983 bin 185 lira cezai işlem uygulanırken, 56 motosiklet trafikten men edildi. Jandarma ekipleri sürücülere toplam 11 milyon 866 bin 128 lira cezai işlem uyguladı.
Emniyet ve Jandarma bölgelerinde 1 Ocak-7 Mart 2024 tarihlerinde toplam 86 bin 631 araç kontrol edilirken, 57 milyon 599 bin 618 lira cezai işlem uygulandı. - ANTALYA
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