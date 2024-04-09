Alanya'da Evde Rahatsızlanan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Alanya'da Evde Rahatsızlanan Kişi Hayatını Kaybetti

Alanya\'da Evde Rahatsızlanan Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. Cenazenin Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği açıklandı.

09.04.2024 18:07  Güncelleme: 18:12
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Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde rahatsızlanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Eren (52) isimli vatandaş, evinde fenalaştı. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan adam doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Mustafa Eren'in cenazesinin Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Evde Rahatsızlanan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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