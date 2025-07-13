Alanya\'da Geniş Kapsamlı Trafik Denetimi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 2 bin 140 sürücü ve yolcuya çeşitli trafik kuralı ihlallerinden cezai işlem uygulandı.

Alanya'da toplumun huzur ve güvenliği için yapılan denetimlere Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 9 motorize Şahin timi, 7 trafik ekibi ile birlikte Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden görevlendirilen 28 motorize unsur da katıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Alanya Trafik Denetleme Büro Amirliği koordinesinde yapılan denetimlerde çok sayıda kural ihlali tespit edildi. Gece geç saatlere kadar devam eden uygulamalarda; 2 bin 70 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 2 bin 140 sürücü ve yolcuya çeşitli trafik kuralı ihlallerinden cezai işlem uygulandı. Ayrıca 74 araç trafikten men edilirken, 26 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu. - ANTALYA