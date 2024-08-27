Alanya\'da hafriyat yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Akdam Mahallesi Çobanlık mevkisinde meydana geldi. Serkan B.'nin (43) idaresindeki 07 N 0410 plakalı Alanya Belediyesi'ne ait hafriyat yüklü kamyon, rampada durduğu sırada sağ tarafa doğru yan yattı. Kazada yaralanan sürücü ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan sürücü Serkan B.'nin hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA