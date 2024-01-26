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Alanya'da Halk Otobüslerine Denetim: 6 Araça 38 Bin 76 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Alanya'da Halk Otobüslerine Denetim: 6 Araça 38 Bin 76 TL Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, halk otobüslerine yönelik trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda 6 araca toplamda 38 bin 76 TL para cezası kesildi. Ayrıca, bir araç ise bağlanarak otoparka alındı.

Alanya\'da Halk Otobüslerine Denetim: 6 Araça 38 Bin 76 TL Cezai İşlem Uygulandı
26.01.2024 - 13:47,
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Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri halk otobüslerini denetledi. 6 araca 38 bin 76 lira para cezası kesildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 Ocak Perşembe günü halk otobüslerine yönelik trafik denetimleri yapıldı. Yapılan denetimlerde 13 halk otobüsü denetlenirken, 6 araca 38 bin 76 TL cezai işlem uygulandı. 1 araç ise bağlanarak otoparka alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Halk Otobüslerine Denetim: 6 Araça 38 Bin 76 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da Halk Otobüslerine Denetim: 6 Araça 38 Bin 76 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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