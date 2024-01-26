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Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri halk otobüslerini denetledi. 6 araca 38 bin 76 lira para cezası kesildi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 Ocak Perşembe günü halk otobüslerine yönelik trafik denetimleri yapıldı. Yapılan denetimlerde 13 halk otobüsü denetlenirken, 6 araca 38 bin 76 TL cezai işlem uygulandı. 1 araç ise bağlanarak otoparka alındı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Alanya'da Halk Otobüslerine Denetim: 6 Araça 38 Bin 76 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika