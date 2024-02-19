Alanya'da inşaat kamyonu devrildi, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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Alanya'da inşaat kamyonu devrildi, sürücü hafif yaralandı

Alanya\'da inşaat kamyonu devrildi, sürücü hafif yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaat şantiye alanında çalışan kamyon, bilinmeyen bir sebeple devrildi. Kaza sonucunda sürücü hafif yaralandı ve kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

19.02.2024 12:25
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaat şantiye alanı için çalışan kamyon yan yattı, sürücü hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Hacımehmetli Mahallesi Akçakıllık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şantiye alanında çalışan taş yüklü 15 DJ 432 plakalı kamyon henüz bilinmeyen bir sebeple devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Devrilen kamyondan hafif yaralanarak çıkan sürücünün kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Alanya'da inşaat kamyonu devrildi, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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