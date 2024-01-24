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Alanya'da jandarma ekipleri çalışan kadınlara KADES bilgilendirmesi yaptı - Son Dakika
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Alanya'da jandarma ekipleri çalışan kadınlara KADES bilgilendirmesi yaptı

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, iş yerlerinde çalışan kadın vatandaşlara KADES bilgilendirme faaliyeti düzenledi. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından, kadınlara KADES uygulaması ve 6284 sayılı Kanun ile elektronik kelepçe uygulaması hakkında bilgi verildi.

Alanya\'da jandarma ekipleri çalışan kadınlara KADES bilgilendirmesi yaptı
24.01.2024 - 15:19,
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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, çalışan kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) bilgilendirmesi yapıldı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından iş yerlerinde çalışan kadın vatandaşlara KADES bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından, çalışan kadınlara KADES uygulaması ve 6284 sayılı Kanun ve yaptırımları ile elektronik kelepçe uygulaması hakkında bilgi verildi, konu ile ilgili broşürler dağıtıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da jandarma ekipleri çalışan kadınlara KADES bilgilendirmesi yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da jandarma ekipleri çalışan kadınlara KADES bilgilendirmesi yaptı - Son Dakika
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