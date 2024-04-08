Alanya\'da Jandarma Ekipleri Togg ile Yola Çıkan Vatandaşlara Uyarıda Bulundu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yerli ve milli otomobil Togg ile Ramazan Bayramı tatili için yola seyahat eden vatandaşlara güvenli sürüşle ilgili uyarılarda bulunuldu.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Avsallar Mahallesi'nde yerli ve milli otomobil Togg ile yol uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada sürücüler süresince oluşacak trafik yoğunluğu sebebiyle meydana gelebilecek kazalar, emniyet kemeri kullanımının önemi ve araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması konularında bilgilendirmeler yapılarak broşür dağıtıldı. Ayrıca otobüsle yolculuk eden vatandaşlara da çikolata ikram edildi. - ANTALYA