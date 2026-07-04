Alanya'da Jandarma Kılığına Giren Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alanya'da Jandarma Kılığına Giren Dolandırıcı Yakalandı

Alanya\'da Jandarma Kılığına Giren Dolandırıcı Yakalandı
04.07.2026 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemek yedikten sonra jandarma personeli olarak tanıtıp hesabı ödemeden kaçan şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir işletmede yemek yedikten sonra kendisini jandarma personeli olarak tanıtıp hesap ödemeden ayrıldığı iddia edilen şüpheli, JASAT ekiplerince yakalandı. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay, Alanya ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmede yemek yiyen bir kişi, daha sonra kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak hesap ödemeden iş yerinden ayrıldı.

Olayın basına yansımasının ardından harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda çalışma başlattı. JASAT ekipleri tarafından güvenlik kamerası görüntüleri incelendi, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için araştırma yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelinin M.S.A. olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli hakkında "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Yemek Tarifi, Operasyon, Jandarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Ekonomi, Alanya, JASAT, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da Jandarma Kılığına Giren Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kars’ta İranlı kuryenin midesinden 571 gram metamfetamin çıktı Kars'ta İranlı kuryenin midesinden 571 gram metamfetamin çıktı
BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi
Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi ’Adana Kebap’ diye bakın ne yedirmişler Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi! 'Adana Kebap' diye bakın ne yedirmişler
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
“Evde çalınır“ diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı "Evde çalınır" diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı 40 kişi hayatını kaybetti Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 40 kişi hayatını kaybetti

10:02
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
09:38
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
09:22
Seri tacizcinin yeni vukuatı Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı İşsizlik Sigortası Fonu’nda oran yüzde 50’ye çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı
08:19
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki
08:02
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 10:44:18. #7.12#
SON DAKİKA: Alanya'da Jandarma Kılığına Giren Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.