Alanya\'da inşaat boruları alev aldı, yangın yatakhaneye sıçradı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kampüs inşaatında boruların yanmasın sonucu çıkan yangın, işçilerin yatakhane olarak kullandığı alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında yaralanan olmazken, yatakhanenin bir kısmında hasar meydana geldi.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi'nde bulunan Alaaddin Keykubat Üniversitesi Cikcilli Kampüsü inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiye alanında bulunan inşaat boruları henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, inşaat işçilerinin yatakhane olarak kullandığı bölüme sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında işçilerin kaldığı yatakhanenin bir kısmında maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ANTALYA