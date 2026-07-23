Alanya'da inşaat boruları alev aldı, yangın yatakhaneye sıçradı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alanya'da inşaat boruları alev aldı, yangın yatakhaneye sıçradı

Alanya\'da inşaat boruları alev aldı, yangın yatakhaneye sıçradı
23.07.2026 12:09  Güncelleme: 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde üniversite kampüs inşaatında boruların alev almasıyla çıkan yangın, işçi yatakhanesine sıçradı. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, yatakhanede maddi hasar oluştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kampüs inşaatında boruların yanmasın sonucu çıkan yangın, işçilerin yatakhane olarak kullandığı alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında yaralanan olmazken, yatakhanenin bir kısmında hasar meydana geldi.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi'nde bulunan Alaaddin Keykubat Üniversitesi Cikcilli Kampüsü inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiye alanında bulunan inşaat boruları henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, inşaat işçilerinin yatakhane olarak kullandığı bölüme sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında işçilerin kaldığı yatakhanenin bir kısmında maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, İnşaat, Alanya, Eğitim, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da inşaat boruları alev aldı, yangın yatakhaneye sıçradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı Karadeniz'de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı
Mutlu başlayan yolculuk faciayla bitti Bir aileyi ayıran kaza Mutlu başlayan yolculuk faciayla bitti! Bir aileyi ayıran kaza
Küçükçekmece’de hamile eşine tatlı almaya çıkan adama bıçaklı saldırı Küçükçekmece'de hamile eşine tatlı almaya çıkan adama bıçaklı saldırı
Turizm cennetinde cehennem sıcağı: Termometreler 44 dereceyi gördü Turizm cennetinde cehennem sıcağı: Termometreler 44 dereceyi gördü
Maça gelmeyen Aziz Yıldırım’ın nerede olduğu ortaya çıktı Maça gelmeyen Aziz Yıldırım'ın nerede olduğu ortaya çıktı

12:04
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
11:44
Bir dönemin sonu Bu tutarlar artık ATM’den çekilemeyecek
Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek
11:36
Polis, öğretmen, doktor Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
11:23
Gözaltındaki Ezel Akay’ın evinden şok görüntüler Kenevir tarlasına çevirmiş
Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Kenevir tarlasına çevirmiş
10:40
Yazışmalar ortaya çıktı Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
09:28
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 12:18:56. #.0.3#
SON DAKİKA: Alanya'da inşaat boruları alev aldı, yangın yatakhaneye sıçradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.