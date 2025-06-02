Alanya\'da Kamyon Bakımında Şoför Sıkışarak Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonun bakımını yapmak isteyen şoför, kamyon ile damper arasında sıkışarak can verdi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Alanya'nın Elikesik Mahallesi'nde bulunan bir madencilik firmasının şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, firmada şoför olarak çalışan Cevdet Çakmakoğlu (52), kullandığı kamyonun bakımını yaptığı sırada damper ile kamyon kasası arasında sıkıştı. Çakmakoğlu'nun sıkıştığını fark eden çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çakmakoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çakmakoğlu'nun cansız bedeni Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA