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Alanya'da kaybolan genç otogarda bulundu - Son Dakika
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Alanya'da kaybolan genç otogarda bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 gündür kayıp olan genç, ilçe otogarında bulundu. Fatih G., ailesinin jandarmaya kayıp ihbarında bulunması üzerine arama çalışmaları sonucunda Alanya Otogarı'nda bulundu. Gençin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Alanya\'da kaybolan genç otogarda bulundu
21.01.2024 - 21:40,
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 gündür kayıp olan genç, ilçe otogarında bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Demirtaş Mahallesi'nde ikamet eden ve geçen hafta perşembe günü evinden Antalya'ya gitmek üzere ayrılan Fatih G.'den (25) bir daha haber alınamadı. Ailesinin jandarmaya kayıp ihbarında bulunması üzerine Fatih G. için bölgede arama çalışması başlatıldı. Fatih G., bir vatandaşın ihbarı üzerine dün akşam Alanya Otogarı'nda bulundu. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekiplerinin kontrolü sonrasında genç ailesine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Jandarma, Antalya, Alanya, Fatih, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da kaybolan genç otogarda bulundu - Son Dakika


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