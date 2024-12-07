Alanya'da Lüks Araç Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alanya'da Lüks Araç Park Halindeki Araçlara Çarptı

Alanya\'da Lüks Araç Park Halindeki Araçlara Çarptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halinde bulunan araçlara çarpan lüks marka Maserati'nin kazası büyümeden önlenirken, olayda maddi hasar meydana geldi. Polis inceleme başlattı.

07.12.2024 16:59  Güncelleme: 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde lüks marka otomobil park halinde bulunan araçlara çarptıktan sonra durabildi. Olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, bugün saat 14: 30 sıralarında Alanya'nın en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücü ismi henüz öğrenilmeyen 07 ALU 007 plakalı Maserati araç, park halinde bulunan sırasıyla önce 07 HUJ 94 plakalı araca daha sonrasında ise 07 BUA 480 plakalı araca, son olarak da Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 07 MKE 07 plakalı otomobile çarpıp 10 metre gittikten sonra durabildi. Lüks marka otomobilin sağ tekerliği yerinden çıktı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, aracın dolmuş durakları önünde durması ise oluşabilecek bir facianın önüne geçmiş oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Lüks araç, olay yerine çağırılan çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, İnceleme, Maserati, Otomobil, Olaylar, 3-sayfa, antalya, Alanya, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Lüks Araç Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:47 Muhalifler Şam’da Başkentin güneyine ilk adım atıldı Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı
16:31 Doha’da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor Bu sefer ipler Türkiye’nin elinde Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor! Bu sefer ipler Türkiye'nin elinde
16:23 Babacan’dan net tavır: Yüzde 5’lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz Babacan'dan net tavır: Yüzde 5'lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz
15:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan para kulesi yapan Özel’e sert yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para kulesi yapan Özel'e sert yanıt
14:49 Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül’e büyük ayıp Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
21:18 ’Esad kaçtı’ iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran’a gitti 'Esad kaçtı' iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran'a gitti
21:10 Bu kez Türk medyasına konuştu Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar Bu kez Türk medyasına konuştu! Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar
20:54 Film gibi olay Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı Film gibi olay! Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı
20:51 Bakan Fidan, Doha’da Hamas Siyasi Büro Üyeleri ile Görüştü Bakan Fidan, Doha'da Hamas Siyasi Büro Üyeleri ile Görüştü
20:29 Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler Aç kalan köpeklerin, ölen köpeği yediği bakımevine soruşturma Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! Aç kalan köpeklerin, ölen köpeği yediği bakımevine soruşturma
20:29 Yeniden Refah Partisi’ne şok Belediye başkanı istifa etti Yeniden Refah Partisi'ne şok! Belediye başkanı istifa etti
20:20 ABD’nin ’yıkım filosu’ Suriye ve Irak’ta ortaya çıktı ABD'nin 'yıkım filosu' Suriye ve Irak'ta ortaya çıktı
20:02 THY’den sefer iptalleri açıklaması THY'den sefer iptalleri açıklaması
19:59 Kritik toplantının ardından Suriye’den açıklama: Türkiye’den talep edeceğiz Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'den talep edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 17:50:28. #1.13#
SON DAKİKA: Alanya'da Lüks Araç Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.