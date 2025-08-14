Alanya\'da Lunapark Yangını: Kıvılcımlardan Çıkan Alevler Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde lunaparkta yapılan kaynak çalışması sırasında çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Plastik malzemelerin tutuşmasıyla başlayan yangın, otluk alana da sıçradı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi Hayri Doğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lunaparkta gerçekleştirilen kaynak çalışması esnasında çıkan kıvılcımlar, plastik malzemeleri tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki otluk alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alanya itfaiye ekipleri, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve jandarma sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında lunaparkta bulunan bazı malzemeler kullanılamaz hale gelirken, 1 hektar otluk alan da yandı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA