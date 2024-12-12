Antalya'nın Alanya ilçesinde mahsur kalan 2 köpek, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Alanya'nın merkeze bağlı Karapınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağlık alanda mahsur kalan 2 köpek, zorlu arazi şartlarına rağmen kurtarma ekipleri tarafından kayalıklardan kurtarıldı. 3 kişiden oluşan hayvanları kurtarma operasyonunda iple erişim tekniği kullanılırken, 100 metre yüksekliğindeki dik ve engebeli arazi kurtarma ekiplerine zorluk yaşattı.
Susuz ve bitkin halde kalan hayvanlar, kontrollü bir şekilde kayalıklardan indirilerek serbest bırakıldı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Alanya'da Mahsur Köpekler Kurtarıldı - Son Dakika
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