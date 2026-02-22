Alanya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alanya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Alanya\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
22.02.2026 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Alanya'da motosiklet sürücüsü Emre Bilen, otomobille çarpışarak hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emre Bilen (26), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü R.A. (23) tutuklandı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde akşam sıralarında Çıplaklı Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta ışık ihlali yaptığı iddia edilen R.A. yönetimindeki 07 NR 015 plakalı otomobil, Emre Bilen'in kullandığı 07 BBC 994 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bilen, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Emre Bilen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü R.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan R.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, 3. Sayfa, Antalya, Alanya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
11:49
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
11:25
Fiyatı uçan altını tahtından etti Talep patladı, resmen yok satıyor
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor
10:42
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik İlk işgal komşu ülkeye
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 13:31:09. #.0.5#
SON DAKİKA: Alanya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.