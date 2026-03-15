Alanya\'da motosiklet kazası: Tek teker sevdası feci sonuçlandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde çevre yolunda tek teker üzerinde ilerlemek isteyen motosikletli dengesini kaybederek yere düştü. Arkasından gelen başka bir motosikletli de kazaya karışarak takla attı. Kaza anı motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Alanya çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü tek teker üzerinde ilerlemek için motosikletinin önünü kaldırdı. Bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü, dengesini kaybederek motosikletiyle birlikte yere düştü. Bu sırada arkadan gelen başka bir motosiklet sürücüsü de tek teker üzerinde ilerlediği esnada yerdeki motosikletliye takıldı. Kontrolünü kaybeden sürücü motosikletiyle birlikte takla atarak yola savruldu.

Arkadan gelen motosikletlinin kask kamerasına yansıyan görüntülerde kazanın yaşandığı anlar saniye saniye kaydedilirken, ortaya çıkan görüntüler yürekleri ağza getirdi. - ANTALYA