Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alanya'da motosiklet kazası: Tek teker sevdası feci sonuçlandı

15.03.2026 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli kaza yaptı; arkadan gelen sürücü de takla attı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde çevre yolunda tek teker üzerinde ilerlemek isteyen motosikletli dengesini kaybederek yere düştü. Arkasından gelen başka bir motosikletli de kazaya karışarak takla attı. Kaza anı motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Alanya çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü tek teker üzerinde ilerlemek için motosikletinin önünü kaldırdı. Bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü, dengesini kaybederek motosikletiyle birlikte yere düştü. Bu sırada arkadan gelen başka bir motosiklet sürücüsü de tek teker üzerinde ilerlediği esnada yerdeki motosikletliye takıldı. Kontrolünü kaybeden sürücü motosikletiyle birlikte takla atarak yola savruldu.

Arkadan gelen motosikletlinin kask kamerasına yansıyan görüntülerde kazanın yaşandığı anlar saniye saniye kaydedilirken, ortaya çıkan görüntüler yürekleri ağza getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 16:43:36. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.