Alanya\'da Motosiklet Yaya Çarptı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Şekerhane Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Aydın U.'nun kullandığı 07 HJC 51 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Nazmi Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Nazmi Y.'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Nazmi Y. olay yerinde ilk müdahalenin ardından Alanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Aydın U. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Nazmi Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA