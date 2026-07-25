Alanya’da apartman dairesinin mutfağında çıkan yangın korkuttu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinin mutfağında çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alınırken, mutfakta maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Karabüllü Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dairenin mutfak bölümünde bulunan ocakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri ile polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, mutfak bölümünde maddi hasar meydana geldi.