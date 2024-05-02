Alanya'da Narkotik Operasyonunda 2 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Alanya'da Narkotik Operasyonunda 2 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Alanya\'da Narkotik Operasyonunda 2 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 2 kilo 663 gram uyuşturucu madde ve 483 adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda 59 şahıs yakalandı, 6'sı tutuklandı.

02.05.2024 09:56  Güncelleme: 09:57
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Antalya'nın Alanya ilçesinde emniyet ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği narkotik operasyonlarında 2 kilo 663 gram uyuşturucu madde ve 483 adet sentetik hap ele geçirildi. Yakalanan 59 şahıstan 6'sı tutuklandı.

Alanya'da 26 Mart - 30 Nisan tarihleri arasında emniyet bölgesinde gerçekleşen narkotik operasyonlarında yakalanan 45 şahıstan 6'sı tutuklandı, 39'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan şahıslardan 1 kilo 608 gram 37 miligram uyuşturucu madde ve 213 adet sentetik hap ele geçirildi.

Aynı tarihlerde jandarma bölgesinde gerçekleşen narkotik operasyonlarında 14 şahıs yakalanırken, 2 şahıs kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan şahıslardan ise 1 kilo 55 gram uyuşturucu madde ve 270 adet sentetik hap ele geçirildi.

Emniyet ve jandarma bölgesinde belirtilen tarihler arasında toplamda 59 şahıs yakalanırken, 6 şahıs tutuklandı, 41 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan şahıslardan ise toplamda 2 kilo 663 gram 37 miligram uyuşturucu madde ve 483 adet sentetik hap ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Narkotik Operasyonunda 2 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da Narkotik Operasyonunda 2 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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