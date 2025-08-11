Antalya'nın Alanya ilçesinde, doğa fotoğrafı çekmek için Alanya Kalesi civarındaki sarp bölgeye çıkan 3 üniversite öğrencisi, dönüş yolunu kaybedince mahsur kaldı. Üniversiteli gençler, AFAD ve AKUT ekiplerinin gece saatlerindeki çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Alanya Kalesi'nin arka yamacında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şehir dışından Alanya'ya gelen üç üniversite öğrencisi, gün batımında doğa fotoğrafları çekmek amacıyla kale çevresindeki patika yollardan birine girdi. Havanın kararmasıyla birlikte yönlerini kaybeden gençler, cep telefonlarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve AKUT Alanya ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalar sonucunda gençlerin konumu tespit edilerek güvenli şekilde bulundukları noktadan indirildi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Alanya'da Öğrenciler Mahsur Kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?