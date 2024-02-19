Alanya'da öğrencilere trafik bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika
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Alanya'da öğrencilere trafik bilgilendirmesi yapıldı

Alanya\'da öğrencilere trafik bilgilendirmesi yapıldı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından öğrencilere trafik bilgilendirmesi yapılarak broşür dağıtıldı. Öğrenciler, 'Öğrenci Servisinde Güvenli Yolculuk Projesi' kapsamında servis araçlarına binme, araç içinde ve inerken dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgilendirildi.

19.02.2024 16:51
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından öğrencilere trafik bilgilendirmesi yapıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından öğrencilere trafik bilgilendirmesi yapılarak broşür dağıtıldı. Öğrenim gören ve okul servisleriyle okullarına ulaşım sağlayan ilkokul ve ortaokul öğrenciler "Öğrenci Servisinde Güvenli Yolculuk Projesi" kapsamında servis araçlarına binilmesi, araç içerisinde ve inilmesi hakkında dikkat etmeleri gereken konularda bilgilendirildi. Proje kapsamında Hacı Kura İlkokulu öğrencilerine konu ile ilgili bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da öğrencilere trafik bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da öğrencilere trafik bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika
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