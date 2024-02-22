Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri tarafından okul servis araçlarına ve okul çevrelerine yönelik uygulamalar yapıldı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 21 Şubat Çarşamba günü öğrencilerin ulaşımını sağlayan okul servis araçları ve okul çevreleri üzerinde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 6 internet kafe, 1 çay evi, 5 kıraathane, 4 park ve bahçe, 2 iddia bayi, 127 şahıs ve 6 okul servis aracı kontrol edildi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Alanya'da okul servis araçları ve okul çevrelerine denetim yapıldı - Son Dakika
Yerel seçim mitingleri kapsamında Denizli'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefeti eleştirdiği sırada alandaki genç kızlardan biri coşkulu bir şekilde slogan atmaya başladı. Bu esnada konuşmasına ara veren Erdoğan, atılan slogandan sonra konuşmasına kaldığı yerden devam etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu basın mensuplarının "Mal varlığınızı açıklayacak mısınız?" sorusuna "2014'te de, 2019'da da mal varlığımı açıklamıştım. Bu seçim öncesinde de mal varlığımı açıklayacağım" yanıtını verdi. Hatırlanacağı üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da dün mal varlığına ilişkin detayları paylaşmıştı.
Kanada'nın Calgary kentinde yaşayan Tim Chen, Vancouver'da bulunan British Columbia Üniversitesi'nde haftada iki kez düzenlenen derslerine uçakla gidiyor. Chen, uçak bileti masrafının Vancouver'da kira ödemekten daha ucuza mal olduğunu söyledi. Aylık kira 2 bin 100 dolar, uçak bileti ise bin 200 dolar. Haftada yalnızca 2 gün okula gitmesi gerektiğini aktaran Chen, bu yöntemle aylık olarak yaklaşık 900 dolar tasarruf ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 16 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 719 milyon dolar azalışla 134 milyar 208 milyon dolara geriledi. TCMB'nin haftalık para ve banka istatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri 274 milyon dolar azalarak 86 milyar 92 milyon dolara düştü. Altın rezervleri ise 445 milyon dolar azalışla 48 milyar 116 milyon dolara geriledi.
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkanı adayı Hamza Dağ, CHP standındaki partililer ile tokalaştı. Bu esnada elini uzattığı genç kızlardan birinin tokalaşmak istememesi üzerine Hamza Dağ, ''Bir şey olmaz merak etmeyin. Kimse size kızamaz'' karşılığını verdi.
Türkiye'de 2023'te yabancı gelinler arasında yüzde 12 ile Özbek gelinler birinci sırada yer aldı. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde ise yüzde 21,9 ile Almanlar birinci sırada bulunuyor.
Kanal D'de yayınlanan Senden Önce dizisi, düşük reytingler nedeniyle 3. bölümde final yapacak.
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45'te sabit bırakmasının piyasalardaki etkisi görülmeye başlandı. Merkez'in kararı sonrası dolar 31 TL seviyesini korurken euro 33,63 TL seviyelerinde işlem görüyor. Gram altın ise 2 bin 22 TL'den satılıyor.
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