Alanya'da okul servis araçları ve okul çevrelerine denetim yapıldı - Son Dakika
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Alanya'da okul servis araçları ve okul çevrelerine denetim yapıldı

Alanya\'da okul servis araçları ve okul çevrelerine denetim yapıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri tarafından okul servis araçlarına ve okul çevrelerine yönelik uygulamalar yapıldı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 6 internet kafe, 1 çay evi, 5 kıraathane, 4 park ve bahçe, 2 iddia bayi, 127 şahıs ve 6 okul servis aracı kontrol edildi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

22.02.2024 11:12  Güncelleme: 11:13
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Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri tarafından okul servis araçlarına ve okul çevrelerine yönelik uygulamalar yapıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 21 Şubat Çarşamba günü öğrencilerin ulaşımını sağlayan okul servis araçları ve okul çevreleri üzerinde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 6 internet kafe, 1 çay evi, 5 kıraathane, 4 park ve bahçe, 2 iddia bayi, 127 şahıs ve 6 okul servis aracı kontrol edildi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da okul servis araçları ve okul çevrelerine denetim yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da okul servis araçları ve okul çevrelerine denetim yapıldı - Son Dakika
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