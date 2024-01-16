Alanya\'da okul servis araçlarına ve okul çevrelerine denetim

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, okul servis araçlarına ve okul çevrelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Ocak Pazartesi günü öğrencilerin ulaşımını sağlayan okul servis araçları ve okul çevreleri üzerinde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde; 4 internet kafe ve çay ocağı, 2 park ve bahçe, 158 şahıs, 6 araç ve 23 okul servis aracı kontrol edildi. 1 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapılırken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. - ANTALYA