Alanya\'da Otel İnşaatında Yangın

3.Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde otel inşaatında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Cikcilli Mahallesi Kerim Ertekin Caddesi'nde bulunan bir otel inşaatında 17.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye Alanya, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor. - ANTALYA