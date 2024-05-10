Alanya'da otomobil devrildi: 1'i çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Alanya'da otomobil devrildi: 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Alanya\'da otomobil devrildi: 1\'i çocuk 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza, Tosmur Mahallesi Okul Caddesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

10.05.2024 21:15
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Tosmur Mahallesi Okul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BRH 698 plakalı Dacia marka otomobil, sokağa dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 1'i çocuk 3 kişiyi çıkarttı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki bazı vatandaşların meraklı halleri ise dikkat çekti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da otomobil devrildi: 1'i çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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