Alanya\'da Otomobil Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden 8 Yaşındaki Çocuk Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde okul çıkışı el ele tutuştuğu kardeşiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybeden 8 yaşındaki Doruk, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Güllerpınarı Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kemal Şuberi İlköğretim Okulunda okuyan 8 yaşındaki Doruk Erdoğan ve 7 yaşındaki kardeşi Belinay Erdoğan'a okul çıkışı evlerine giderken karşıdan karşıya geçtikleri sırada F. Ü.'nün kullandığı otomobil çarptı. Kazada Doruk Erdoğan aracın altında kalıp feci şekilde can verirken, kız kardeşi çarpmanın şiddetiyle önce aracın ön kaputuna, ardından yola savruldu. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Dorukhan Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan Belinay Erdoğan ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sürücü gözaltına alınırken, küçük çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 8 yaşındaki Doruk Erdoğan için bugün Alanya Büyükhasbahçe Camisi'nde öğle namazından önce cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, vefat eden küçük çocuğun babası, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Doruk Erdoğan'ın cenazesi daha sonra Büyükhasbahçe Mezarlığı'na defnedildi. - ANTALYA