Alanya'da Özel Okulda Çıkan Yangın Sonucu 3 Sınıfta Maddi Hasar Meydana Geldi - Son Dakika
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Alanya'da Özel Okulda Çıkan Yangın Sonucu 3 Sınıfta Maddi Hasar Meydana Geldi

Alanya\'da Özel Okulda Çıkan Yangın Sonucu 3 Sınıfta Maddi Hasar Meydana Geldi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Özel Hamdullah Eminpaşa Okulu'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda 3 sınıfta maddi hasar meydana geldi. Yangının sebebi, giriş katındaki boş bir sınıftaki klimadaki arızaydı. Öğrenciler tedbir amaçlı evlerine gönderildi.

21.02.2024 12:40  Güncelleme: 12:41
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Antalya'nın Alanya ilçesinde özel bir okulda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 3 sınıfta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Çarşı Mahallesi'nde bulunan Özel Hamdullah Eminpaşa Okulunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, giriş katındaki boş bir sınıftaki klimadaki arıza sebebiyle yangın çıktı. İhbar üzerine okula çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin iki sınıfa sıçraması sebebiyle öğrenciler öğretmenler tarafından okul bahçesine ve dışarı çıkartıldı. İtfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederken, 3 sınıfın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Öğrenciler itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ediliş anlarını ise endişeli gözlerle takip etti. Okul yetkilileri, okulda öğrenim gören öğrencilerin tedbir amaçlı evlerine gönderildiğini belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Özel Okulda Çıkan Yangın Sonucu 3 Sınıfta Maddi Hasar Meydana Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da Özel Okulda Çıkan Yangın Sonucu 3 Sınıfta Maddi Hasar Meydana Geldi - Son Dakika
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