Alanya\'da Özel Okulda Çıkan Yangın Sonucu 3 Sınıfta Maddi Hasar Meydana Geldi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde özel bir okulda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 3 sınıfta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Çarşı Mahallesi'nde bulunan Özel Hamdullah Eminpaşa Okulunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, giriş katındaki boş bir sınıftaki klimadaki arıza sebebiyle yangın çıktı. İhbar üzerine okula çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin iki sınıfa sıçraması sebebiyle öğrenciler öğretmenler tarafından okul bahçesine ve dışarı çıkartıldı. İtfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederken, 3 sınıfın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Öğrenciler itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ediliş anlarını ise endişeli gözlerle takip etti. Okul yetkilileri, okulda öğrenim gören öğrencilerin tedbir amaçlı evlerine gönderildiğini belirtti. - ANTALYA