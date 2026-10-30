Alanya\'da parasını alamayan işçi, arkadaşının ikna çabasıyla balkondan indirildi

Alanya'da parasını alamayan işçi, arkadaşının ikna çabasıyla balkondan indirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya Oba Mahallesi'ndeki site inşaatında çalışan işçi, parasını alamadığı gerekçesiyle balkona çıktı ve mesai arkadaşının iknasıyla indirildi. Firma yetkilileri taşeronun ödemeyi 2 ay geciktirdiğini, işçinin ücretini kendilerinin ödediğini bildirdi; inceleme başlatıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde parasını alamadığı gerekçesiyle inşaat halindeki binanın balkonuna çıkan işçi, arkadaşı tarafından ikna edilip bulunduğu yerden indirildi.
Olay, saat 10.00 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi ALKÜ Hastane Caddesi üzerindeki 200 daireli site inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, şantiyede çalışan ve ismi öğrenilemeyen inşaat işçisi, parasını alamadığı gerekçesiyle yapımı devam eden binanın balkonuna çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler hava yatağı açarak önlem alırken, şahıs mesai arkadaşının ikna çabasıyla bulunduğu yerden indirildi.
İnşaat firması yetkilileri olayın binanın mekanik işçiliğini yapan taşeron firmanın işçilerin ödemesini 2 ay geciktirmesinden kaynaklandığını, firma olarak taşeron firmanın yapması gereken ödemeyi de işçiye kendilerinin yaptığı bilgisini paylaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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