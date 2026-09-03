Alanya\'da polise silah doğrultan 3 şüpheliden 1\'i tutuklandı, 2\'si serbest

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde trafik uygulaması sırasında polise silah doğrultması üzerine yaşanan arbedede gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Küçükhasbahçe Mahallesi Enişdibi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trafik Büro Amirliği ekipleri bölgede uygulama yaptığı sırada şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Bu sırada otomobil sürücüsünün polis ekiplerine silah doğrultması üzerine arbede yaşandı. Olayın ardından otomobilde bulunan 1'i kadın 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden I.K. (20), İ.B.G. (21) ve A.Y. (24), savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, I.K. ve İ.B.G. hakkında 'polise direnme' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verdi. A.Y. ise 'polise direnme' ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçlarından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.