Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından safari araçlarına yönelik yapılan trafik denetlemelerinde 7 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 4 Haziran tarihinde Oba, Alacami, Değirmendere, Dim Çayı ve Sapadere bölgelerinde safari araçlarına yönelik trafik denetlemeleri yapıldı. Yapılan denetlemelerde 36 safari aracı kontrol edilirken, 7 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Alanya'da Safari Araçlarına Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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