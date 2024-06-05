Alanya'da Safari Araçlarına Cezai İşlem Uygulandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından safari araçlarına yönelik yapılan trafik denetlemelerinde 7 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 4 Haziran tarihinde Oba, Alacami, Değirmendere, Dim Çayı ve Sapadere bölgelerinde safari araçlarına yönelik trafik denetlemeleri yapıldı. Yapılan denetlemelerde 36 safari aracı kontrol edilirken, 7 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı. - ANTALYA