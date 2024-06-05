Alanya'da Tehlikeli Hareketler Yapan Motosiklet Sürücüsüne 15 Bin 173 TL Cezası Kesildi - Son Dakika
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Alanya'da Tehlikeli Hareketler Yapan Motosiklet Sürücüsüne 15 Bin 173 TL Cezası Kesildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, D-400 Karayolu Konaklı bölgesinde tehlikeli hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsüne 15 bin 173 TL para cezası kesildi. Sürücü, ayrıca sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak, koruma başlığı kullanmamak ve akrobatik hareketler yapmak gibi suçlardan da cezalandırıldı.

05.06.2024 22:37
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Antalya'nın Alanya ilçesinde tehlikeli hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsüne 15 bin 173 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada vatandaşlar tarafından yapılan ihbara istinaden D-400 Karayolu Konaklı bölgesinde 07 BBN 798 plakalı motosikleti ile tehlikeli hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü polis ekipleri tarafından tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucu trafiği tehlikeye atan sürücü işlemleri yapılmak üzere ekipler tarafından Alanya Şehit Abdullah Ümit Sercan Bölge Trafik Amirliğine getirildi. Şahsa 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak, motosiklet ve motorlu bisikletlerde sürücünün koruma başlığını kullanmaması, motosiklet ve motorlu bisiklet üzerinde izin alınarak yapılan gösteriler dışında akrobatik hareketler yapmak maddelerinden toplamda 15 bin 173 TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet sürücüsü daha sonra Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Tehlikeli Hareketler Yapan Motosiklet Sürücüsüne 15 Bin 173 TL Cezası Kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da Tehlikeli Hareketler Yapan Motosiklet Sürücüsüne 15 Bin 173 TL Cezası Kesildi - Son Dakika
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