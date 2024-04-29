Alanya'da Tehlikeli Kovalamaca: Sürücüye 38 Bin 968 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Alanya'da Tehlikeli Kovalamaca: Sürücüye 38 Bin 968 TL Cezai İşlem Uygulandı

Alanya\'da Tehlikeli Kovalamaca: Sürücüye 38 Bin 968 TL Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücü, kendisini takip eden motorize polisin üzerine motosikletini sürdü. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, tescil plakasız araç kullanmak, ters yönden araç kullanmak, tehlikeli şekilde birden fazla kez şerit değiştirme, kask takmamak ve dur ikazına uymamak maddelerinden toplam 38 bin 968 TL cezai işlem uygulandı.

29.04.2024 10:10
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Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve kendisini takip eden motorize polisin üzerine motosikletini süren sürücünün yaptığı yanına kalmadı. Sürücüye 38 bin 968 lira para cezası uygulandı.

Olay, 26 Nisan günü Alanya çevre yolunda meydana geldi. Çevre yolunda trafiği tehlikeye atacak şekilde seyreden bir motosiklet sürücüsünün peşine motosikletli trafik polisi takıldı. Trafik polisi motosikletli sürücüye yaklaşıp dur ihtarında bulundu. Motosikletli sürücü, polisin ihtarını dikkate almayarak motosikleti polisin üzerine doğru sürdü. Trafik polisi ile motosiklet sürücüsü arasında metrelerce süren kovalamaca, yol ayrımında motosikletli sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip düşmesiyle sona erdi.

Yapılan kontroller sonucunda yakalanan şahsa ehliyetsiz araç kullanmak, tescil plakasız araç kullanmak, ters yönden araç kullanmak, tehlikeli şekilde birden fazla kez şerit değiştirme, kask takmamak ve dur ikazına uymamak maddelerinden toplam 38 bin 968 TL cezai işlem uygulandı.

Trafik polisi ile motosikletli sürücünün kovalamaca anları ise o esnada yolda olan başka bir otomobildeki yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde polisin sürücüyü takibi ve sürücünün trafik polisinin üzerine hamle yaptığı anlar da görüntülere yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Tehlikeli Kovalamaca: Sürücüye 38 Bin 968 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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