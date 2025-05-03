Alanya'da Tehlikeli Motosiklet Yolculuğuna 32 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Alanya'da Tehlikeli Motosiklet Yolculuğuna 32 Bin TL Ceza

Motosiklet üzerinde yolcu taşıyan sürücüye 32 bin TL ceza uygulandı, motosiklet trafikten men edildi.

03.05.2025 20:12
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Motosiklette kucağında yolcu taşıyan sürünce 32 bin TL ceza

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet üzerinde yolcuyu kucağına alarak seyir halinde ilerleyen sürücüye jandarma ekipleri tarafından 32 bin 887 TL idari para cezası uygulandı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, motosiklet trafikten men edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Komutanlığınca yapılan araştırmalarda, motosiklet üzerinde kucağında yolcuyu taşıyarak trafikte seyreden sürücünün "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçunu işlediği tespit edildi. Kimliği belirlenen sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 32 bin 887 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca motosiklet, eksiklik ve ihlaller nedeniyle trafikten men edildi.

(BLT-FD-SM-

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Tehlikeli Motosiklet Yolculuğuna 32 Bin TL Ceza - Son Dakika

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