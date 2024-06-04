Alanya'da Jandarma Ekipleri Toplu Taşıma Araçlarına Denetim Yaptı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarına yönelik sivil denetim uygulaması yapıldı. Uygulama sonucunda 7 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından jandarma sorumluluk alanında çalışan şehir içi otobüslere yönelik sivil olarak denetim uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada 13 toplu taşıma aracı kontrol edilirken, 7 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı, 1 araç ise trafikten men edildi. - ANTALYA