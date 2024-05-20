Alanya\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 NZC 67 plakalı otomobil ile 07 AVS 53 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda bir kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA