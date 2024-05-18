Alanya\'da yapılan asayiş uygulamasında uyuşturucu ve silah ele geçirildi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı genel asayiş uygulaması sonucunda 2 şahıstan 8,78 gram esrar, 2 şahıstan 2 tane kurusıkı tabanca ele ele geçirilirken, 2 araç da trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde 17 Mayıs tarihinde genel asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda 21 umuma açık işletme denetlendi, 714 şahıs GBT yönünden incelendi. 1 şahsın hakaret, 5 şahsın yoklama kaçağı olmaktan arandığı tespit edildi. 2 şahıstan 8,78 gram esrar, 2 şahıstan 2 tane kurusıkı tabanca ele geçirildi. 122 araç trafik yönünden kontrol edilirken, 39 araca cezai işlem uygulandı. 6 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 2 araç trafikten men edildi. - ANTALYA