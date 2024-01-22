 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 48 araç ve sürücüsüne 94 bin 474 lira ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 48 araç ve sürücüsüne 94 bin 474 lira ceza kesildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 48 araç ve sürücüsüne 94 bin 474 lira para cezası kesildi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulamalarda 611 araç kontrol edildi ve 2 araç trafikten men edildi.

Alanya\'da yapılan trafik uygulamasında 48 araç ve sürücüsüne 94 bin 474 lira ceza kesildi
22.01.2024 - 10:00,
Abone Ol

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 48 araç ve sürücüsüne 94 bin 474 bin lira para cezası kesildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 20 Ocak Cumartesi günü genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda 611 araç kontrol edildi. Jandarma ekipleri, 48 araç ve sürücüsüne toplam 94 bin 474 lira cezai işlem uygularken, 2 araç trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Antalya, Alanya, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 48 araç ve sürücüsüne 94 bin 474 lira ceza kesildi - Son Dakika


07:50
Kazakistan'a giden Tolgahan Sayışman 7 büyüklüğünde depreme yakalandı Kazakistan'a giden Tolgahan Sayışman 7 büyüklüğünde depreme yakalandı
07:16
İzmir'de korkunç olay! Tarihi Asansör yakınında insan iskeleti bulundu İzmir'de korkunç olay! Tarihi Asansör yakınında insan iskeleti bulundu
00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu

Son Dakika
07:16 İzmir'de korkunç olay! Tarihi Asansör yakınında insan iskeleti bulundu
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 07:58:15. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 48 araç ve sürücüsüne 94 bin 474 lira ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement