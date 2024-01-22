Alanya\'da yapılan trafik uygulamasında 48 araç ve sürücüsüne 94 bin 474 lira ceza kesildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 48 araç ve sürücüsüne 94 bin 474 bin lira para cezası kesildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 20 Ocak Cumartesi günü genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda 611 araç kontrol edildi. Jandarma ekipleri, 48 araç ve sürücüsüne toplam 94 bin 474 lira cezai işlem uygularken, 2 araç trafikten men edildi. - ANTALYA