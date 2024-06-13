Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 5 araç trafikten men edildi, 1 araç ve 3 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 5 araç trafikten men edildi, 1 araç ve 3 aranan şahıs yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 2 bin 320 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda 5 araç trafikten men edilirken, 1 araç ve 3 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, 234 araca cezai işlem uygulandı.

13.06.2024 11:55
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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı genel trafik uygulaması sonucunda 5 araç trafikten men edilirken, 1 araç ve 3 aranan şahıs yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 10-11 Haziran tarihlerinde genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda 2 bin 320 araç kontrol edilirken, 234 araca cezai işlem uygulandı. Uygulamalarda 5 araç trafikten men edildi, 1 araç ve 3 aranan şahıs ise yakalandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 5 araç trafikten men edildi, 1 araç ve 3 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 5 araç trafikten men edildi, 1 araç ve 3 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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