Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 5 araç trafikten men edildi, 1 araç ve 3 aranan şahıs yakalandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı genel trafik uygulaması sonucunda 5 araç trafikten men edilirken, 1 araç ve 3 aranan şahıs yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 10-11 Haziran tarihlerinde genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda 2 bin 320 araç kontrol edilirken, 234 araca cezai işlem uygulandı. Uygulamalarda 5 araç trafikten men edildi, 1 araç ve 3 aranan şahıs ise yakalandı. - ANTALYA