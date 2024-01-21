Alanya\'da yapılan uygulamalarda 2 aranan şahıs yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerince metruk bina, umuma açık mekanlar ve şüphelilere yönelik yapılan uygulamalarda 2 aranan şahıs yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 19 Ocak Cuma günü ilçede metruk bina, umuma açık mekanlar ve şüphelilere yönelik uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada; 12 metruk bina ve 7 umuma açık mekan denetlendi. Ekipler 236 şahsın sorgulamasını yaparken, 5 araca 9 bin 678 TL para cezası kesildi. 2 aranan şahıs ise yakalandı. - ANTALYA