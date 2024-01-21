Alanya\'da yapılan uygulamalarda 2 aranan şahıs yakalandı

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Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi•
Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerince metruk bina, umuma açık mekanlar ve şüphelilere yönelik yapılan uygulamalarda 2 aranan şahıs yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 19 Ocak Cuma günü ilçede metruk bina, umuma açık mekanlar ve şüphelilere yönelik uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada; 12 metruk bina ve 7 umuma açık mekan denetlendi. Ekipler 236 şahsın sorgulamasını yaparken, 5 araca 9 bin 678 TL para cezası kesildi. 2 aranan şahıs ise yakalandı. - ANTALYA
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