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Alanya'da yapılan uygulamalarda 2 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da yapılan uygulamalarda 2 aranan şahıs yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri tarafından metruk bina, umuma açık mekanlar ve şüphelilere yönelik yapılan uygulamalarda 2 aranan şahıs yakalandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamada, 12 metruk bina ve 7 umuma açık mekan denetlendi. 236 şahsın sorgulaması yapılırken, 5 araca toplamda 9 bin 678 TL para cezası kesildi.

Alanya\'da yapılan uygulamalarda 2 aranan şahıs yakalandı
21.01.2024 - 12:12,
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Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerince metruk bina, umuma açık mekanlar ve şüphelilere yönelik yapılan uygulamalarda 2 aranan şahıs yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 19 Ocak Cuma günü ilçede metruk bina, umuma açık mekanlar ve şüphelilere yönelik uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada; 12 metruk bina ve 7 umuma açık mekan denetlendi. Ekipler 236 şahsın sorgulamasını yaparken, 5 araca 9 bin 678 TL para cezası kesildi. 2 aranan şahıs ise yakalandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Alanya'da yapılan uygulamalarda 2 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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