Alanya'da yaşlı çift evlerinde ölü bulundu - Son Dakika
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Alanya'da yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Alanya\'da yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşlı bir çift, evlerinde ölü bulundu. Çiftin açık unutulan ocaktaki tüpten sızan gazdan zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

23.05.2024 23:41  Güncelleme: 23:46
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşlı bir çift yaşadıkları evde ölü bulundu. Çiftin açık unutulan ocaktaki tüpten sızan gazdan zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, Sugozü Mahallesi Kütürüp Beleni bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Elitok (72) ve Akkız Elitok'tan (73) haber alamayan yakınları eve geldi. Yaşlı çift 4 katlı apartmanın birinci katında yakınları tarafından iki ayrı kanepede hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı çiftin cenazesi cenaze aracına koyularak Alanya Belediye morguna kaldırıldı. Öte yandan yaşlı çiftin ölüm nedeninin mutfakta oluşan gaz kaçağı olduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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